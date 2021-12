Ilie Poenaru, resemnat după eşecul cu FCSB: ,,Din păcate, n-am avut cu cine să ducem contraatacurile”

Ilie Poenaru, antrenorul celor de la Gaz Metan Mediaş, a reacţionat la finalul jocului cu FCSB, terminat cu victoria ,,roş-albaştrilor”, scor 1-0.

Unicul gol al întâlnirii din Ardeal a fost reuşit de către Darius Olaru. Acesta a punctat pentru oaspeţi în minutul 59 al meciului.

Deşi echipa sa a pierdut meciul cu FCSB, Ilie Poenaru a ţinut să îi felicite pe jucători, pentru atitudinea de care au dat dovadă în teren.

,,Asta a fost strategia noastră. Am avut și probleme de lot, ne-au lipsit jucători care puteau juca titulari, Diogo, Lixandru, care e împrumutat și nu are drept de joc.

Sunt jucători accidentați sau care vin după accidentări. Chiar și așa, din punct de vedere al organizării, am jucat împotriva unei echipe cu calitate. Am preferat să stăm bine, să ne organizăm și să jucăm pe contraatac. Din păcate, n-am avut cu cine să ducem aceste contraatacuri.

În a doua repriză, după golul primit pe greșeala noastră de marcaj și pe o lipsă de reacție, am schimbat, am venit cu tot ce am avut pe bancă de atac.

Din păcate, nu e acea încredere. Chiar dacă am pierdut, trebuie să-i felicit pe jucători, pentru că au avut atitudine. Sunt micile detalii, la faza golului, Roni (n.r. Ronaldo Deaconu) trebuia să fie la respingere, nu în careu.”, a declarat Ilie Poenaru, la finalul jocului cu FCSB.

În urma acestui rezultat, FCSB a rămas pe locul 2 în Liga 1, cu 43 de puncte, după 19 jocuri disputate. De partea cealaltă, Gaz Metan Mediaş a rămas pe locul 12 în campionat, unde a acumulat 19 puncte din 19 meciuri jucate.