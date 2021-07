Impresarul lui Ondrasek îl avertizează pe acesta după transferul la FCSB: „Știm ce se întâmplă acolo!”

Atacantul în vârstă de 32 de ani, Zdenek Ondrasek, este ultimul transfer făcut de Gigi Becali în această vară!

Afaceristul din Pipera s-a reorientat rapid după refuzurile lui Andrei Dumiter și Bogdan Stancu, astfel că a adus omul de gol de care Dinu Todoran avea nevoie. Zdenek Ondrasek vine la FCSB de la Viktoria Plzen și este considerat de „roș-albaștrii” ca fiind atacantul care va reuși să rezolve o mare problemă a bucureștenilor din ultimul sezon.

Adrian Neaga, care între timp a devenit impresar și a intermediat mutarea cehului la FCSB, a vorbit despre negocierile dintre cele două părți, dar și despre problemele întâmpinate de Ondrasek la fosta echipă. Totodată, fostul idol al tribunelor din Ghencea consideră că pentru noul atacant al bucureștenilor va fi o piatră de încercare transferul la formația condusă de Gigi Becali.

”Mi-a plăcut foarte mult chestia asta de negocieri. Cu Zdenek au fost 15 zile de negocieri. Cu el și cu Steaua am închis-o foarte repede. Am obținut ce am vrut. Problema a fost între jucător și Plzen.

El a fost cumpărat cu 900.000 de euro din America, iar clubul trece printr-o problemă financiară. Trebuia să plătească ceva la club. El avea niște salarii restante și nu putea pleca așa. La Steaua e ca la loterie. Știm prea bine ce se întâmplă acolo.

Poate să prindă trei bune sau poate prinde trei rele și să se termine din start. Eu sper să se impună. Mi-a plăcut mult caracterul lui. I-am spus că trebuie să aibă un target să mă depășească la Steaua și aș fi mulțumit”, a dezvăluit Adrian Neaga, pentru as.ro.

650.000 de euro este cota de piață a lui Ondrasek, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Budejovice, Caslav, Tromso IL, Wisla Cracovia, FC Dallas și Viktoria Plzen sunt echipele pentru care a mai evoluat de-a lungul carierei atacantul în vârstă de 32 de ani.