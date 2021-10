Impresia lăsată de ,,tricolori” după meciul cu Germania: ,,Am dat semne că putem să fim competitivi în Europa”

România a fost învinsă în meciul cu Germania din preliminariile Campionatului Mondial ce se va disputa în 2022 în Qatar, scor 1-2.

Golurile partidei de la Hamburg au fost marcate de către Ianis Hagi, în minutul 9 al jocului, în timp ce nemţii au întors scorul în repriza a doua, prin Serge Gnabry, în minutul 52, cu un şut din afara careului şi Thomas Muller, în minutul 81. În urma acestui rezultat, România ocupă locul 4 în clasamentul Grupei J, cu 10 puncte acumulate din 7 partide disputate până acum.

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, a vorbut despre prestaţia ,,tricolorilor” din meciul cu Germania. Acesta osuen că este meritul lui Rădoi pentru tactica aleasă, dar şi a jucătorilor pentru modul în care s-au dăruit pe teren.

,,Suntem mândri de cum au jucat, de cum s-au dăruit, de organizarea de joc. Din ce am văzut, mi s-a părut cea mai logică treabă pe care putea să o facă. Bravo lui Mirel, este meritul lui, dar și al jucătorilor, pentru dăruire.

Poate, dacă eram mai atenți la finalizare, puteam să scoatem mai mult din meciul ăsta. Asta este. Am dat semne că putem deveni o echipă bună, nu ca Germania, dar măcar să fim competitivi în Europa.

Maturizat a fost tot timpul Rădoi. A încercat și altceva. Avem mult mai multe șanse jucând în felul acesta, reactiv, cu realizări și în atac mult mai consistente. Trebuie să fim mult mai atenți.

E păcat, azi au fost niște momente pe care am fi putut să le speculăm. Așa cum am avut șansa de a nu fi penalty și să înscriem imediat, după 1-1, dacă eram mai atenți la finalizare și am fi făcut noi 2-1, nu știu dacă am fi câștigat meciul, dar nu am fi pierdut.

Nu poți să spui că nu am ajuns la poartă, dar conștientizarea faptului că doar prin organizare putem să redevenim ce am fost odată trebuie să devină regulă în fotbalul românesc.”, a declarat Mihai Stoichiţă, pentru Digisport.