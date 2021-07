Impresia lui Marian Drăgulescu despre Jocurile Olimpice la revenirea în ţară: ,,Mi-a lipsit puţin”

Marian Drăgulescu a revenit în România, după ce a fost prezent la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice care s-a ţinut la Tokyo, în Japonia.

După ce a rarat calificarea la sărituri, Marian Drăgulescu s-a arătat încântat de ceea ce a putut să găsească în Satul Olimpic de la Tokyo.

Acesta spune că i-a lipsit puţină şansă la Jocurile Olimpice, dar susţine că la fiecare competiţie la care a participat i-a plăcut să rişte.

,,Mi-a plăcut tot acolo, mi-a plăcut sala de competiţie, de antrenament, Satul Olimpic, mâncarea, totul a fost OK. Puţină neşansă, atâta tot. Mi-a lipsit foarte puţin să pic în picioare, dar asta e competiţia. De cele mai multe ori, atunci când vrei să urci pe podium, mai rişti câte puţin. La fiecare competiţie am riscat, de cele mai multe ori am câştigat, dar mai sunt competiţii în care nu iese treaba. Am avut două dintre cele mai dificile sărituri din concurs, veţi vedea că săritură Drăgulescu va fi la cel puţin trei sportivi în finala din 2 august. Atâta a fost pentru mine la aceste Jocuri Olimpice, le urez succes celorlalţi români care mai sunt în competiţie şi să îi susţinem de acasă.”, a declarat Marian Drăgulescu, la întoarcerea în România.