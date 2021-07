Încă o lovitură pentru Gigi Becali! CFR, foarte aproape de a semna cu un jucător dorit și de FCSB

Campioana României din ultimele patru sezoane a fost de departe protagonista celei mai spectaculoase campanii de achiziții, însă oficialii clubului nu au de gând să se oprească aici!

După ce au renunțat la nu mai puțin de nouă jucători în această vară, ardelenii i-au adus pe Christian Figueredo, Rachid Bouhenna, Daniel Graovac, Anas Tahiri, Denis Rusu, Christian Rodriguez, Daniel Paraschiv și Guessouma Fofana, dar Marius Șumudică mai insistă pentru un fotbalist din Liga 1.

Potrivit informațiilor GSP, CFR Cluj este foarte aproape de a semna cu Ulrich Meleke de la FC Botoșani. Fundașul ivorian în vârstă de 22 de ani ar fi ajuns azi-noapte în Gruia, iar astăzi va efectua vizita medicală și va fi prezentat oficial la echipă. Conform sursei menționate anterior, conducerea ardelenilor va plăti aproximativ 250.000 de euro lui Valeriu Iftime, cel care declara în urmă cu puțină vreme că a refuzat o ofertă sub așteptările sale din partea lui Gigi Becali.

„Pe Meleke nu-l dăm, nu pleacă la FCSB acum. Toate au un preț, ce am cerut eu nu dă Becali. Nici jucătorul nu face acum prețul pe care-l cer eu. Am cerut 500.000 de euro, Becali a oferit mai puțin, maximum 300.000 de euro. Nu am avut o discuție definitivă. Eu am zis că nu-l dau decât dacă am o ofertă de nerefuzat. N-am negociat, mai mult m-am jucat cu cuvintele. Gigi m-a întrebat de el și n-ar greși dacă l-ar lua, dar nu acum, că nu-l dau.

Am învățat o chestiune de la domnul Becali, când am negociat pentru Chindriș și Haruț: dacă nu-l dau azi cu 500.000, mâine cer 700.000! Între timp, au venit alte oferte. Nu din țară”, a spus Iftime, potrivit Digi Sport.

Cotat la 150.000 de euro, Ulrich Meleke a evoluat în acest sezon în 12 partide pentru echipa moldoveană.