Încă un motiv de dispută între componenții Generației de Aur? „Foarte inteligentă strategia Federației”

Ilie Dumitrescu a vorbit despre oferta primită de fostul său coleg, Dan Petrescu din partea oficialilor FRF de deveni nouls selecționer al naționalei României.

După ce a dezvăluit negocierile purtate de Răzvan Burlenau și Mihai Stoichiță cu Gică Hagi și l-a supărat pe Florin prunea, fostul mare internațional a lăudat încă o dată mișcarea venită din birourile Casei Fotbalului.

”Foarte inteligentă strategia Federației, n-am niciun motiv să-mi fie rușine că apreciez inițiativa Federației. În viață, mai trebuie să știi să pierzi. Eu am fost primul care am pierdut împotriva lui Burleanu, am fost în echipa lui Gică Popescu. Am pierdut, dar Gică Hagi poate să ajungă să lucreze. Au mutat super inteligent acum cei de la Federație. Poate să-l acuze cineva pe Burleanu că n-a mutat super inteligent?

Să te duci la Hagi, Răzvan Lucescu și Petrescu. Poate reușește cu Petrescu. Pentru mine, performanța realizată la Unirea Urziceni a fost o demonstrație a valorii lui Dan Petrescu. A fost examenul, a trecut la cel mai înalt nivel când a jucat campionatul. Apoi a făcut puncte și în Liga Campionilor, acel rezultat cu Stuttgart”, a fost comentariul lui Ilie Dumitrescu, pentru Digi Sport.

Dacă Hagi și Răzvan Lucescu au refuzat pe loc propunerea Federației, Dan Peyrescu a cerut timp de gândire. Iar Ilie Dumitrescu consideră corectă poziția „Burscului”.

„Cred că Federația trebuie să înțeleagă că nu poate să dea un răspuns până la pauza comeptițională. Eu am propus două nume pentru echipa națională, după două proiecte: cel de la Viitorul, cu Gică Hagi și cel de la CFR, cu Dan Petrescu. CFR ne-a reprezentat la cel mai înalt nivel în Europa League, a jucat de la egal la egal cu Sevilla fără să piardă. Sevilla, care a câștigat trofeul până la urmă. Ar fi extraordinar să se găsească o înțelegere, pentru că vorbim de o clauză.

Neluțu Varga, dacă îl lasă… e un proiect și la CFR. Petrescu n-a fost adus pentru șase luni, are contract pe trei ani cu CFR. Din ce am înțeles, nu se pune problema să plătească vreo clauză Federația. Până la urmă, este apreciat faptul că Petrescu a dat răspunsul ăsta <<Lăsați-mă, mai am câteva etape și să nu se interpreteze că eu sunt cu gândul la echipa națională și nu sunt conectat la treaba de la club’>>. Neluțu Varga poate să-i spună <<’Stai aici, am nevoie de tine!’.>>, a încheiat expertul tv.