Inevitabilul s-a produs! Tite a demisionat după eliminarea Braziliei la CM

Naționala Braziliei a fost eliminată în sferturile CM din Qatar, iar la finalul partidei cu Croația selecționerul Tite a demisionat.

Cvintupla campioană mondială mai are de așteptat cel puțin 4 ani pentru un nou titlu suprem. Precedentul succes a fost consemnat în 2002. Cea mai lungă perioadă de timp trecută între două titluri cucerite de Brazilia este de 24 de ani, între 1970 și 1994.

După meciul împotriva Croației, selecționerul Braziliei, Tite, a anunțat că renunță la postul de selecționer. „O înfrângere dureroasă, dar sunt împăcat cu mine însumi. Este finalul unui ciclu”, a transmis el.

Plecarea a fost confirmată și de cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano. „Tite părăsește naționala Braziliei. Nu mai este antrenor la Selecao după meciul pierdut împotriva Croației. S-a terminat”, a scris el pe Twitter.

Tite leaves Brazil. He’s no longer the head coach of the Seleçao after the game lost vs Croatia. It’s over. 🚨🇧🇷 #WorldCup2022 pic.twitter.com/9UQW63Gfy6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2022