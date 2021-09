Insistențele lui Edi Iordănescu au dat roade: „Mi l-am dorit foarte mult”

FCSB a transferat trei fotbaliști în perioada destinată jocurilor echipelor naționale: Claudiu Keșeru, Vali Gheorghe și Constantin Budescu.

Primii doi au debutat deja într-un meci oficial, în derby-ul cu Dinamo, care s-a încheiat cu un succes istoric pentru vicecampioni, scor 6-0. Aceștia și-au trecut și numele pe lista marcatorilor.

Edi Iordănescu a fost mulțumit de prestația lor, dar este nerăbdător să-l vadă și pe Budescu, pe care l-a dorit foarte mult, în pregătirea normală a echipei, alături de ceilalți jucători ai FCSB-ului. Mijlocașul de 32 de ani a acuzat un mic disconfort și nu a fost inclus în lotul pentru meciul de pe Arena Națională.

”Îl aştept pe Budi, am nevoie de Budi în formă şi la capacitate maximă. Mi l-am dorit foarte mult. E un jucător care va fi decisiv pentru noi.

Aduce plus valoare şi o să fie tot timpul sub presiune mea să se pregăteasca 100% şi să dea totul pentru echipă, pentru că e un talent rar, de care fotbalul românesc are nevoie”, a declarat Edi Iordănescu,