Intervenția care i-a schimbat decizia lui Rednic: „Dacă nu revine Sorescu, pleci tu!”

După ce fotbalistul fusese scos din lot de antrenorul lui Dinamo la începutul acestei săptămâni, căpitanul „câinilor” a fost reprimit la antrenamente în urma unei intervenții a lui Nicolae Badea.

Aflând că cel mai bine cotat fotbalist al roș-albilor a fost sancționat de tehnician după înfrângerea cu Sepsi, finanțatorul din umbă al trupei din Ștefan cel Mare a ținut să pună lucrurile la punct.

„Nicolae Badea i-a zis lui Rednic: «Dacă nu revine Sorescu, pleci tu!». N-a fost o discuție amicală cu Sorescu, de genul: «Ești obosit, stresat, ar fi bine să pleci la băi». Rednic l-a scos din lot pentru că era nemulțumit de ceea ce face. Cine mi-a spus asta cunoaște situația 100%.

Interesant e că Nicolae Badea poate face asta, influențează tot mai multe decizii. De ce nu-și asumă public salvarea clubului, dacă e posibilă? Badea a mai produs un dezastru, înainte de venirea lui Negoiță, care a băgat echipa în insolvență”, a dezvăluit jurnalistul Remus Răureanu, la Digi Sport.

La rândul său Ilie Dumitrescu a comentat subiectul.

„Mi-e greu să-l văd pe Rednic într-o asemenea situație. Însă cred că nu-i deloc ușor să renunți la un jucător precum Deian Sorescu”, a fost comentariul fostului internațional.

Rednic a redeschis cazul Sorescu ieri, îcu ocazia conferinței de presă de dinaintea partidei cu CFR Cluj.

„Nu a fost nimic din ce se scrie. După meciul cu Sepsi l-am chemat în birou și i-am zis «Deian, nu e OK cum ești. Nu îmi place cum te prezinți la antrenament și la meci. Ia 2-3 zile sau o săptămână liberă. Du-te la mare, la munte… Nu e o pedeapsă. Uită de fotbal și relaxează-te». A doua zi a venit la antrenament. S-a antrenat cu jucătorii care nu făceau parte din lot.

Dinamo nu stă într-un singur jucător. Am nevoie de Sorescu, dar cel de la începutul campionatului. Când era mijlocaș. El a zis că vrea să fie fundaș. OK, dar fă-mi faza defensivă. În meciul cu Sepsi a fost bulevard pe partea lui. E plătit bine, dar nu are oferte și nu e perioadă de transferuri. Să se gândească foarte bine. A pierdut și naționala, nu-mi place randamentul lui. Au fost oferte, fiica mea se interesează, dar nu e OK cum joacă”, au fost explicațiile lui Rednic.