Ioan Ovidiu Sabău a spus care este marea problemă de la “U” Cluj-Napoca! Ce-și reproșează tehnicianul

Echipa “U” Cluj-Napoca este principala favorită să ocupe locul 6 la finalul returului, lucru care i-ar permite să joace în play-off.

„Sută la sută nu am face figurație în play-off”, garantează Ioan Ovidiu Sabău

Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău se află pe locul 6, cu 38 de puncte. În ultimele două etape, gruparea ardeleană va întâlni FC Botoșani pe teren propriu și FC Voluntari, în deplasare, ambele echipe luptând pentru evitarea retrogradării.

„Suntem aproape. Depinde numai de noi. Trebuie să câștigăm ambele jocuri și s-a terminat. Cu 6 puncte rămânem pe locul 6 și suntem calificați în play-off. Ar fi o performanță.

Sută la sută nu am face figurație în play-off. ‘U’ Cluj este un club care așa e construit. Și când vine vorba de libertatea antrenorilor de a lua decizii.

Joacă cei mai în formă jucători, nu merg pe anumite interese, lucrurile se fac corect. Din punct de vedere uman, putem greși, dar n-o facem cu intenție”, a spus tehnicianul.

„Terenurile de antrenament ne-au tras foarte mult înapoi”, spune Ioan Ovidiu Sabău

Fostul mare internațional a dezvăluit care etse marea problemă de care se lovește la echipă. „Există stabilitate financiară la nivel de club. Ce trebuie să punem la punct este o bază sportivă.

Mă refer la terenurile de antrenament, care pe noi ne-au tras foarte mult înapoi. Au fost 3 săptămâni în care ne-am putut antrena numai pe sintetic.

Am avut stările astea, de la foarte bine, în care am ajuns pe locul 5, apoi am avut o serie de meciuri în care am fost o altă echipă.

Analizăm cauzele, inclusiv greșelile pe care le-am făcut eu. Lucrurile încep să meargă mai bine. Am crescut ca și formă sportivă de la meciul cu FCSB. Jucătorii valoroși încep să joace aproape de nivelul lor bun”, a mai precizat el, la Sport Total FM.