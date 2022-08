Ionel Ganea a alcătuit topul celor mai puternici adversari! Cine este lider și pe ce loc se află Steven Gerrard

Fostul atacant al naționalei, Ionel Ganea, a spus care au fost cei mai duri adversari pe care i-a întâlnit de-a lungul timpului.

Cel mai puternic adversar întâlnit de Ionel Ganea a fost francezul Marcel Desailly

Ionel Ganea a împlinit miercuri, 10 august, 49 de ani. A început fotbalul la ICIM Brașov, iar de-a lungul carierei a evoluat la echipa ca Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo sau, din afară țării, VfB Stuttgart sau Wolverhampton.

„Aștept să fac 50 de ani. Mai am de așteptat un an, trebuie să glumesc, ca să nu simt că îmbătrânesc. Am amintiri frumoase, ma joc fotbal de plăcere, aș vrea ca mulți jucători români de azi să se întâlnească pe teren cu cât mai multe nume mari.

Aș vrea să văd români în cele mai puternice campionate din Europa”, a declarat el pentru Pro Arena.

La aniversare, Ionel Ganea a făcut topul celor mai duri adversari pe care i-a întâlnit de-a lungul carierei, în meciurile echipelor de club sau la națională. „Mi-a plăcut mereu de Marcel Desailly, îl admiram de când jucam mijlocaș central, la ICIM Brașov, iar el era celebru.

Când m-am întâlnit cu el la Franța – România 2-1, pe Parc des Princes (n.r. – un amical jucat în 2002), știam că e agresiv. Mi-am zis că trebuie să fiu și eu la fel de agresiv.

La primul contact, am intrat amândoi tare. La al doilea clinci, m-am dus din nou tare și i-am rupt și jambiera, și apărătoarea. Direct pe tibie! N-a schițat că-l doare sau ceva, și-a revenit imediat.

Este cel mai puternic adversar pe care l-am avut vreodată. S-a întors către mine și mi-a făcut semnul ‘OK’! Ne-am potolit din acel moment. 70.000 de spectatori erau în tribune, huruia stadionul, era nebunie”, a declarat Ionel Ganea.

Ionel Ganea l-a caracterizat pe Paolo Maldini drept „Unic. Corect, fair-play”

Fostul internațional l-a pus pe locul 2 pe Paul Ince, actualul manager al lui Reading, fost mijlocaș englez cu peste 800 de meciuri internaționale. „Rău. Rău de tot. Peste tot pe teren”, a spus Ionel Ganea despre cel care a jucat Manchester United, Liverpool sau Inter Milano. Cei doi au fost colegi la Wolverhampton, între 2004 și 2006.

„Pe Ulf Kirsten (n.r. – fost internațional german) l-aș asemăna cu un ponei? mic, dar foarte bătăios. Băga materiale din primul minut până în ultimul. Semăna ca fizic și la stil cu Jean Vlădoiu, dar Kirsten era dreptaci”, a spous Ionel Ganea.

În clasament se mai află fostul internațional german Jurgen Kohler („O stâncă. Greu de trecut, campion mondial”), celebrul Paolo Maldini („Unic. Corect, fair-play”) sau brazilianul Lucio („O adevărată provocare pentru mine. Sigur pe el, simț de anticipație dezvoltat”).

Ionel Ganea a avut un clinci și cu Steven Gerrard: „Se uita să vadă ce număr am pe tricou”

Locurile 7 și 8 sunt ocupate de doi englezi, fostul fundaș Sol Campbell și marele Steven Gerrard. „Sol Campbell încerca să te anihileze din corp, încerca să ia prim-planul la fiecare minge în careu”, a recunoscut Ionel Ganea.

„Fotbalist complet. Când jucam la Wolverhampton, a intrat prin alunecare la mine, urât. Apoi am intrat eu la el și a stat pe jos. Când s-a reluat meciul se uita să vadă ce număr am pe tricou”, și-a reamintit Ionel Ganea întâlnirea cu Steven Gerrard.

Fostul internațional român l-a caracterizat pe germanul Thomas Berthold drept „genul de fundaș care voia să-ți arate că el e șeful”, iar despre englezul Martin Keown a spus că „n-a știut cu cine se pune la meciul de la Euro 2000. Mi-a dat un pumn, i-am dat și eu unul, puțin mai târziu”.