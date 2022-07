Ionel Ganea îl face praf pe Becali: „Numai Gigi poate să explice cum am ajuns așa”

Ionel Gane a criticat situația de la FCSB după ce echipa a suferit o înfrângere dramatică în Europa:

„E posibil să se califice. FCSB a demonstrat tot timpul că are valoare și poate oricând să întoarcă un rezultat de 1-0. Numai Gigi Becali poate să explice cum am ajuns să pierdem în Georgia. El e number one la FCSB.

Ei au avut tot timpul rezultate foarte bune când au jucat foarte bine din punct de vedere colectiv. Acum jucătorii exagerează și joacă mai mult mai individual. Echipa trebuie să înțeleagă că e un joc colectiv și asta poate face diferența”, a declarat Ionel Ganea, potrivit fanatik.ro.