Ionuț Vână, după debutul la CS U Craiova: „Mă simt rău acum din foarte multe puncte de vedere”

Mijlocașul Ionuț Vână a debutat la CS U Craiova. Fostul jucător de la FCSB a fost titular în confruntarea oltenilor cu FC Botoșani. Vână a primit cartonașul galben în minutul 12, iar în minutul 53 a fost schimbat.

Acesta a declarat că nu s-a simțit confortabil în prima sa partidă la echipa lui Reghecampf.

„Mă simt rău acum din foarte multe puncte de vedere, mai ales meciul din seara asta. Am avut o primă repriză cât de cât bună, nu cred că le-am dat mari șanse să ajungă la poartă, dar după ce am ieșit de la cabine n-am mai fost concentrați, am lăsat spații, a venit acel prim gol după ieșirea de la cabine și asta ne-a cam dereglat un pic. După care, o fază fixă, n-am fost concetrați.

Ratăm, se poate întâmpla oricui, dar trebuie să muncim mai mult și să încercăm mai mult. Chestia e că primim goluri și asta nu e ok. Trebuie să vedem ce greșim și pe parcurs să nu mai facem. Da, mi-a zis Mister că o să mă bage, încă nu am ritm de joc. Ușor-ușor o să muncesc din ce în ce mai mult la antrenament și o să-mi intru în ritm. Mi-e foarte greu, a fost și foarte greu, dar nu e o scuză. Trebuie să privim înainte.

Avem o săptămână în care ne putem pregăti mult mai bine. Am ieșit din Europa, avem timp, trebuie să ne reglăm din toate punctele de vedere și să arătăm altfel în meciul cu FC Voluntari„, a declarat Ionuț Vînă.

CS U Craiova a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 de FC Botoşani, în etapa a 3-a a Ligii I.

