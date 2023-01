Irina-Camelia Begu și-a analizat prestația după victoria de la AO 2023: „Am avut puţin picioarele blocate”

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu (28 WTA, cs 27) este singura româncă prezentă în Turul 2 la Australian Open.

Irina-Camelia Begu a fost puţin mai tensionată decât în alte meciuri

Ea a avut nevoie de a avut nevoie de 2 ore și 39 de minute pentru a trece de americanca Elizabeth Mandlik, o jucătoare aflată pe locul 130 WTA, care a pierdut în ultimul tur al calificărilor. Aceasta a acces pe tabloul principal după retragerea primei adversare a Irinei, chinezoaica Saisai Zheng (fără clasament WTA).

Begu a explicat cum au decurs lucrurile. „Am început bine, cu 2-0, însă am fost puţin mai tensionată decât în alte meciuri. Cred că din această cauză am avut puţin picioarele blocate. Braţul la fel.

Mingea mea nu a deranjat atât de mult, am fost destul de pasivă şi nu am pus presiune. Ea nu a jucat rău, însă cred că nu am variat suficient de mult în primul set şi o bună parte din setul al doilea”, a declarat ea pentru Eurosport.

Irina-Camelia Begu știe că Laura Siegemund este o adversară dificilă

Românca nu și-a stabilit un obhiectiv clar pentru primul turneu de Mare Șlem al anului. „Îmi doresc să joc cât mai bine. O iau meci cu meci. Rezultatul de la Adelaide este unul, îmi dă încredere, însă aici condiţiile sunt diferite.

Acolo erau 30 şi ceva de grade, azi am jucat pe 18 grade, deci contează foarte mult, cel puţin în jocul meu, să fie mai cald. Încerc să fac tot ce pot în acest turneu şi sper să ajung cât mai departe”, a mai spus Begu.

A 27-a favorită a competiției feminine s-a referit și la situația creată la Australian Open din cauza amânării meciurilor ca urmare a ploii care a căzut în ultimele două zile.

„Aceste condiţii sunt pentru toţi sportivii, dar este greu. Ieri am aşteptat undeva la 6 ore, după care mi s-a spus că mi se amână meciul pentru azi. Azi am venit la ora 9:00 şi am început meciul la ora 17:00.

Nu e uşor să aştepţi, mai ales că era primul meci şi e mai multă tensiune decât de obicei. Dar încerci ca sportiv să faci faţă şi să te adaptezi cât mai repede”, a spus ea.

Adversara Irinei Begu în Turul 2 este Laura Siegemund (170 WTA), care a trecut cu 2-6, 6-4, 6-3 de italianca Lucia Bronzetti (50 WTA).

Sportiva din Germania conduce cu 3-1 la meciurile directe. Begu a câștigat prima confruntare, în 2015, în primul tur la Charleston, cu 6-2, 7-6 (5). Ulterior, Siegemund s-a impus în 2016 în primul tur la Indian Wells cu 3-6, 6-4, 6-4, în 2019 în sferturi la BRD Bucharest Open cu 7-5, 6-2 și în 2020, în Turul 1 la Palermo, cu 6-3, 6-4.

„Ne ştim destul de bine, am jucat de multe ori împotriva ei. Este o adversară dificilă. Voi încerca să joc un tenis mai bun faţă de astăzi”, a încheiat românca.

Ultima reprezentantăî a României în Turul 1 la Australian Open, Patricia Maria Țig (790 WTA, clasament protejat 65 WTA pe 12 iulie 2021) a fost învinsă de chinezoaica Shuai Zhang (24 WTA, cs 23) cu 1-6, 6-4, 0-6.