Iulian Cristea nu s-a putut bucura la golul marcat cu CFR Cluj: ,,Am văzut sânge pe mănuşă”

Iulian Cristea i-a adus un punct FCSB-ului în meicul cu CFR Cluj. Acesta a marcat pentru gruparea ,,roş-albastră” în ultimul minut de joc şi a stabilit rezultatul final, scor 3-3.

După ce a marcat, fotbalistul nu s-a putut bucura de reuşită. Acesta s-a lovit la cap, după care a observat cum început să sângereze în timp ce colegii săreau peste el.

,,Am o lovitură la cap, nu e foarte gravă. Pentru asta muncim, să egalăm, să facem puncte. Am luat doar un punct, din nefericire pentru noi. Nu am văzut că mingea s-a dus în poartă. Au sărit colegii pe mine și îmi spuneau că e gol, pe mine mă durea capul.

Simțeam o durere foarte mare la cap și am văzut sânge pe mănușă. Am văzut spațiul liber, am urcat, pentru că era ultima fază a noastră și puteam egala. Știm că CFR Cluj e o echipă bună, dar, așa cum am spus, eu zic că în seara asta am pierdut două puncte.

Am luat niște goluri pe greșeli foarte simple ale noastre. Mai sunt meciuri până în play-off. Eu zic că i-am dominat, am făcut un joc bun, agresiv. Ei nu au jucat nimic. Noi le-am dat două goluri cadou.”, a declarat Iulian Cristea, la finalul jocului cu CFR Cluj.

Gigi Becali, exasperat de vedeta CFR-ului: ,,Nu vreau să se accidenteze, dar să plece undeva”

Gigi Becali, patronul echipei FCSB are în continuare un gust amar pentru faptul că nu l-a transferat în urmă cu mai mulţi ani pe Ciprian Deac, artizanul CFR-ului pentru ultimele campionate câştigate.

Omul de afaceri nu îi vrea răul mijlocaşului de 35 de ani, însă şi-ar dori ca acesta să plece de la CFR Cluj. Gigi Becali spune că îi reproşează mereu lui Mihai Stoica ratarea transferului lui Ciprian Deac.

,,La campionat, având în vedere că echipele sunt foarte slabe în Liga 1, sunt șanse mici. Să zicem că e echilibrat, pentru că ei au meciuri mai grele rămase. Dar șansele sunt mai mari pentru ei. O echipă solidă, puternică, nu ai ce să spui.

Singurul lucru pe care l-aș dori, nu că aș vrea să se accidenteze, dar să plece undeva Deac. Dacă aș putea să scap de el… El le-a luat toate campionatele, el le-a luat tot. El face tot acolo!

Eu am vrut să-l iau pe Deac cu 5 mii salariu. I-am reproșat lui Meme tot timpul. El a zis că e terminat, venise după accidentările din Germania. L-a luat CFR. Am vrut apoi să-l iau iar, cu 20.000 de salariu. Semnasem contractul, am vorbit cu băiatul, i-a făcut CFR ofertă mai mare și a rămas la CFR.”, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.