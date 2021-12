Iuliu Mureşan s-a răzgândit în ultimul moment: ,,Îşi punea serios problema să părăsească echipa”

Mircea Rednic a fost dat afară de la Dinamo. Înaintea anunţului, Iuliu Mureşan spune că va anunţa o decizie importantă, iar cei mai mulţi se gândeau la o plecare a sa din Ştefan cel Mare.

Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, a vorbit despre situaţia din Ştefan cel Mare. Acesta mărturiseşte că Iuliu Mureşan se gândea la o plecare de la Dinamo, însă s-a răzgândit şi a luat decizia de a-l demite pe Mircea Rednic.

,,Cred că la un moment dat își punea serios problema (n.r.- Mureșan) că dacă nu se rezolva relația dumnealui cu domnul Rednic, să părăsească echipa. Până la urmă, a luat decizia pe care a considerat-o cea mai bună pentru echipă.

Din păcate, prima oară am văzut numele acestor jucători în presă, nu am avut o discuție. Am cerut să ne fie prezentate referate pentru fiecare jucător în parte pentru că nu am venit la Dinamo să devalizăm echipa.

Patrimoniul este format inclusiv din valoarea jucătorilor. Datoria noastră este să vindem jucătorii, nu să-i pierdem gratis. Mi-ar fi fost greu să accept că 14 sau 19 jucători să fie pierduți gratis, fără ca Dinamo să încaseze vreun ban.”, a declarat Răzvan Zăvăleanu, pentru Digisport.