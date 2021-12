Moment cumplit: ,,A luat foc spitalul! Am sărit de la etaj!” Rică Răducanu, dezvăluiri şocante

Rică Răducanu, fost mare portar al Rapidului, a fost infectat în acest an cu COVID-19, iar acum a făcut o serie de dezvăluiri cutremurătoare.

Pentru că un incendiu a izbucnit în acea perioadă la spitalul Matei Balș, unde era internat, Rică Răducanu a a fost nevoit să sară de la etaj, după cum chiat el susţine. Din fericire, fostul goalkeeper nu s-a rănit.

,,Am trecut prin boală. Am fost în spital şi cu nevasta. Chiar atunci când a luat foc spitalul (n.r. incendiul de la „Matei Balş”), am sărit de la etaj. Am sărit! N-am luat-o pe uşă! Eram la etajul 1, eram învăţat cu săriturile. N-a fost o problemă. Nu mi-am rupt nimic. A fost rău tare!

Cred că şi corpul a fost tare, fiind sportiv. Plus că am fost sportiv cuminte, n-am fumat, n-am băut cafele. Nici acum nu sunt… Poate din motivul ăsta. M-am vaccinat şi a 3-a oară, mi-au zis şi acolo că am anticorpi. Înseamnă că am corpul bun! Îmi pare rău totuşi pentru lume. Vreau să fie ca înainte, să ne revedem, să ne pupăm. Stăm mereu cu masca aia… E urât.”, a declarat Rică Răducanu, pentru GSP.