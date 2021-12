Iuliu Mureșan și DDB-ul, puși la zid: „Au făcut greşeli. Nu au adus pe nimeni care să priceapă fotbalul”

Atmosfera de la Dinamo rămâne una tensionată. Mircea Rednic a fost schimbat cu Flavius Stoican, dar conducerea este aspru criticată.

Dănuț Lupu, o glorie a clubului din Ștefan cel Mare, i-a luat în colimator pe Iuliu Mureșan și pe membrii din programul DDB pentru situația în care a ajuns gruparea ”alb-roșie”.

Fostul fotbalist a avut cuvinte grele pentru administratorul special al ”câinilor”, dar îi critică și pe fanii acționari pentru incapacitatea acestora de a conduce clubul pe care au reușit să-l ajute financiar.

”Am avut şi eu nişte probleme, am discutat cu unii dintre ei. Tu iubeşti o echipă. Nu înseamnă că poţi şi să o conduci. Au făcut gesturi extraoardinare, jos plăria, dar le-am spus că n-o s-o poată duce aşa la nesfârşit. Au făcut greşeli, nu au adus pe nimeni lângă ei care să priceapă fotbalul. Au crezut că pot conduce echipa, e greu, nu poţi face asta.

Jos pălăria pentru ce a făcut Mureşan, dar ce cauţi la Dinamo? Nu e specializat în nimic, el face ce-i zice domnul Zăvăleanu. E purtător de cuvânt, o poate face oricine. Am înţeles că domnul Mureşan s-a înţeles cu doi sponsori, dar acei doi sponsori vor reuşi să susţină echipa în prima ligă, dacă se salvează?”, a declarat Dănuţ Lupu, conform Telekom Sport.