Jovan Markovic a parasit cantonamentul României U21! Cine a fost convocat în locul său

Jovan Markovic, atacantul celor de la CS U Craiova, a părăsit cantonamentul echipei naţionale de tineret din cauza unor probleme de natură personală.

În locul său, la reprezentativa de U21 a fost chemat Louis Munteanu, atcantul Fiorentinei, care fusese convocat iniţial la naţionala de U20, pregătită de Bogdan Lobonţ.

În meciul cu Farul Constanţa, pierdut de CS U Craiova cu scorul de 0-1, Jovan Markovic a fost utilizat de Laurenţiu Reghecampf 59 de minute.

,,Modificare în lotul tricolorilor pentru meciul cu Italia. Louis Munteanu, convocat inițial la reprezentativa Under 20 sub comanda lui Bogdan Lobonț, se va prezenta în această după amiază la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, în cantonamentul tricolorilor U21. Munteanu îl va înlocui în lot pe Jovan Markovic. Atacantul de la CS Universitatea Craiova s-a prezentat la Buftea, însă din cauza unor probleme personale se va întoarce la echipa de club. Staff-ul lotului Under 21 și colegii săi sunt alături de Jovan în aceste momente dificile și îl așteaptă înapoi la lot la acțiunile viitoare.”, apare în comunicatul dat de FRF.