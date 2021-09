Jucătorii FCSB-ului, doar cuvinte de laudă la adresa lui Edi Iordănescu: „Se vede un joc de echipă, alt spirit!”

Roș-albaștrii au bifat aseară un nou succes sub comanda lui Edi Iordănescu și au urcat până pe locul 3 în clasament, după 10 etape!

FCSB continuă să se afle pe un tren ascendent în ultimele partide, iar victoria din partida cu Academica Clinceni i-a adus pe bucureșteni la 6 puncte de liderul CFR Cluj, formație care are însă un meci disputat în minus. La finalul partidei, Valentin Gheorghe a vorbit despre schimbarea adusă de Iordănescu la echipă și consideră că vicecampioana României practică un alt joc sub comanda acestuia.

„Ne bucurăm că am câştigat, acesta era obiectivul, să luăm cele trei puncte. Ne bucurăm că am legat trei victorii la rând, dar suntem puţin supăraţi că am primit gol. Vom îmbunătăţi acest aspect în meciurile următoare. Golurile pe care le-am luat, au fost pe concentrare, fază fixă, se întâmplă la fotbal.

Primele 25 de minute au fost foarte bune. Am marcat două goluri, din păcate ne-am relaxat pe sfârşit de repriză, dar am câştigat. De când a venit Mister, se vede o schimbare, o îmbunătăţire, un joc de echipă, alt spirit. Nu ştiu unde a fost până acum, că nu am fost aici.

Mister lucrează foarte mult la acest spirit, nu avem timpi morţi la antrenamente, jucăm tot timpul sub presiune şi se vede în jocul nostru. Suntem o echipă agresivă, încercăm să recuperăm rapid mingea şi azi ne-a ieşit. Mi-a venit glezna într-o parte, dar nu e nimic grav, sunt bine” a spus Valentin Gheorghe, la finalul meciului cu Clinceni.