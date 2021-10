Jucătorii lui Dinamo, decepționați: „Atât s-a putut! Cel mai greu moment din istoria clubului”

Nu am reușit să revenim, am marcat pe final, atât s-a putut. Până la primul gol, am avut posesia, 5-6 cornere, am dus mingea acolo, dar acele execuții au făcut diferența.

Trebuie să muncim mai mult, este un moment dificil, cel mai greu din istoria clubului, acum fiecare jucător trebuie să arate că merită să îmbrace acest tricou al lui Dinamo.

Niciun meci nu e ușor, trebuie să avem mai multă personalitate în joc și să nu mai facem greșeli. Dar în această seară, nu este vreun jucător mulțumit de el”, a declarat Steliano Filip, după meci.