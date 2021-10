Jucătorii lui FC U Craiova, îngrijorați după parcursul slab al echipei: „Punctele nu vin, iar noi o luăm la vale!”

Oltenii au cedat pe terenul celor de la UTA Arad, scor 0-1, în runda cu numărul 12 din Liga 1!

FC U Craiova a mai bifat un eșec în campionat, astfel că a coborât până pe locul 14 în clasament. În urma acestui rezultat, elevii lui Flavius Stoican s-au arătat extrem de dezamăgiți, dar și îngrijorați în privința poziției din ierarhie. „Leii” au ajuns la opt meciuri consecutive în Liga 1 fără succes, în ciuda așteptărilor mărețe de la începutul acestui sezon.

”Trec etapele şi noi nu reuşim să câştigăm, ceea ce e dureros, frustrant pentru că te adânceşti într-o perioadă de la etapă la etapă punctele nu vin, iar noi o luăm la vale. Golul…a scăpat singur cu mine, l-a ajuns Negru din urmă, a şutat din el şi din pieptul lui a sărit la colţul lung. Cred că dacă eram mai atenţi în prima repriză, la câte ocazii am avut…Cred că am avut 3-4 ocazii foarte foarte bune, iar dacă eram mai lucizi şi speculam acele ocazii, cu siguranţă puteam să scoatem mai mult.”, a mărturisit Sorin Mogoşanu, portarul formaţiei oltene.

„A fost un meci pe un teren destul de rău, însă ambele echipe am jucat pe acelaşi teren, nu putem să dăm vina pe teren, nu din cauza lui am pierdut azi. Problemele cred că au fost la noi, problema principală este că nici azi nu am reuşit să marcăm, chiar dacă faţă de alte meciuri am avut ocazii mai multe. Trebuie să lăsăm capul în pământ, să muncim mai mult şi data viitoare să fim mai concentraţi în faţa porţii. Azi, doar ghinionul a făcut să plecăm fără niciun punct de aici”, a mărturisit şi Sorin Buşu, fundaşul echipei oaspete, la finalul partidei de la Arad.