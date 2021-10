Reacția lui Flavius Stoican după primul joc oficial la FC U Craiova: „E mult de muncă!”

Oltenii au cedat pe terenul celor de la UTA Arad, scor 0-1, în runda cu numărul 12 din Liga 1!

FC U Craiova a mai bifat un eșec în campionat, astfel că a coborât până pe locul 14 în clasament. Adus în locul lui Adrian Mutu pentru a redresa situația de la echipă, Flavius Stoican a oferit primele concluzii cu privire la jocul formației sale. Antrenorul în vârstă de 44 de ani a mărturisit că mai are de muncă până când îi va face pe elevii săi să arate așa cum se așteaptă și vrea mai multă determinare începând cu următoarele partide.

”Este supărare, credem că nicio echipă nu merita astăzi să câștige, o remiză era rezultatul echitabil. Am avut șansele noastre, mai ales în prima repriză, când am luat deciziile pripite. Am văzut echipa mea cu dorința de a câștiga, nu a cedat ușor, nici în 10 oameni.

E mult de muncă. Mi-aș dori să nu mai fim la fel de crispați, pentru că avem jucători cu potențial. Trebuie să arătăm ceea ce știm și cu ce suntem înzestrați. Astăzi am fost și lipsiți de șansă, nu cred că UTA a fost mai bună. Ei au avut șansă, noi plecăm dezamăgiți. Important este să jucăm fotbal, să avem aceeași determinare și rezultatele vor veni”, a declarat Flavius Stoican, la finalul duelului.