Jucătorul indispensabil de la FCSB: ,,Are ceva în plus faţă de toţi ceilalţi”

FCSB a reuşit o victorie în derby-ul cu Rapid Bucureşti, scor 3-1. ,,Roş-albaştrii” s-au răzbunat pe giuleşteni pentur înfrângerea din turul sezonului regulat.

În urma meicului de pe Arena Naţională, evoluţia unui jucător nu a trecut neobservată. Darius Olaru i-a luat ochii unui fost mare internaţional.

Iosif Rotariu este de părere că mijlocaşul lui FCSB este un jucător complet, care poate apărea în orice zonă a terenului şi să o facă foarte bine.

,,Darius Olaru e un jucător complet, are ceva în plus față de toți ceilalți. Joacă bine și inter, și în spatele atacanților, peste tot în linia mediană. În plus, el se vede peste tot, e activ, participă și la fazele din apărare, dar și la construcție.

Aștept să văd și mai multe de la Ianis Stoica, e oportunist, un nouar mai modern, îi plac și spațiile, trebuie doar să confirme.”, a declarat Iosif Rotariu, pentru sport.ro.