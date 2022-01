La ce turneu de tenis visează să participe Simona Halep: „Vreau, înainte să mă las de tenis, să joc şi turneul acesta”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a revenit, miercuri, în ţară, şi a declarat că îşi doreşte, până termină carieră, să joace pe zgură verde la Charleston, turneu programat în perioada 4 – 10 aprilie.

„Sunt ok cu felul în care am jucat, felul cum s-a desfăşurat această deplasare, bineînţeles că am fost supărată după ce am pierdut ultimul meci. Din câte am citit am avut mai multe puncte câştigate, dar se întâmplă să şi pierzi meciurile acestea, dar sunt ok, adică nu pot să-mi reproşez nimic. A fost un an greu 2021 şi mă bucur că 2022 arată deja mai bine.

A fost foarte greu, soarele în primul rând, dacă nu era soare poate aş fi rezistat mai bine, dar pur şi simplu m-a dărâmat. (n.r. – despre dublul cu Gabriela Ruse) Nu a fost extraordinar ca rezultat, dar a fost ok, a fost un meci bun, a contat că am jucat. (n.r. – despre programul în continuare). Dubai şi Doha am în plan. Aşa am jucat cam în toţi anii care au trecut, atunci când am fost sănătoasă, Dubai, Doha, Indian Wells, Miami şi Charleston pentru prima dată. Vreau, înainte să mă las de tenis, să joc şi turneul acesta.

Nu am făcut acest lucru până acum, de aceea am vrut să încerc, zgura verde este mai rapidă decât zgura roşie şi cred că nu o să fie atât de greu să mă adaptez, depinde şi de ce fac la Miami, pentru că dacă termin în prima săptămână, sper să nu, o să am timp să joc pe zgură. Dacă nu, e ok.

Citește și La ce turnee va participa Halep după eliminarea de la Melbourne! Anunţul făcut de Simona

Mă simt foarte bine după Australia şi am încredere că o să fie un an ok, dar nu am aşteptări la rezultat, am aşteptări să joc eu bine, să mă simt bine şi să dau tot ce am mai bun, pentru că am ajuns la o vârstă la care nu mai există presiunea rezultatului, doar să încerc să fac cât se poate de bine”, a declarat Halep, la revenirea în țară, potrivit news.ro.

Simona Halep (locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14) a fost învinsă, luni, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, de franţuzoaica Alize Cornet (locul 61 WTA) în optimile de finală ale Australian Open. La începutul lunii, tot în Australia, constănțeanca a câştigat turneul Melbourne Summer Set 1.