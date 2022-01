Ladislau Boloni, criticat dur pentru atitudinea sa: „L-am dorit și noi, ne-a dat speranțe, l-am așteptat și nu a venit”

FRF încă nu a găsit selecționer pentru prima reprezentativă, asta deoarece încă nu a primit un răspuns oficial din partea lui Ladislau Boloni.

Deși se părea că ambele părți vor ajunge la un comun acord, reacția antrenorului întârzie să apară. În aceste condiții, șefii de la Casa Fotbalului s-au orientat și spre varianta Edi Iordănescu.

Înainte de a fi contactat de șefii Federației, acesta a fost la un pas să ajungă la Sepsi. Cornel Șfaițer, fost manager general al covăsnenilor și actual președinte al Consiliului Director al Politehnicii Iași, a povestit cum au decurs negocierile din gruparea din Liga 1 și tehnician, căruia i-a reproșat modul în care amână să dea răspunsuri definitive.

”Eu pe Dan Petrescu îl vedeam acolo, totul îl recomanda să fie acolo. Ce vină au cei de la FRF? Cred că au avut toată disponibilitatea din lume. Au fost, i-au luat la rând. Ok, înțeleg cazul lui Hagi, are un proiect de suflet acolo. Nu-l poate lăsa în drum, sunt ani de muncă în spate. La Lucescu era situația clară, are contract și nici nu a spus recent că ar vrea să revină. În schimb, Petrescu și Boloni cred că au stat cam mult pe gânduri.

Avea și când a lăsat impresia că va veni din 20 decembrie. Când toți credeam că va fi selecționer. Să n-o mai spună dacă știe că are contract. La începutul lui decembrie nu știa? Până la urmă domnul Varga are tot dreptul să ceară acele clauze. Iar cazul Boloni la fel. Nu înțeleg ce tot așteaptă. Nu are contract și sper că la mijloc nu-s discuții de bani. Atât Petrescu, cât și Boloni, au primit multe de la națională. Ca jucători și Boloni și ca antrenor. Lucrurile sunt simple la națională.

Discutăm despre un antrenor liber, un antrenor care nu cred că are probleme financiare. Oricum, la națională n-ar mai trebui să conteze partea financiară, plus că s-a discutat despre antrenori cu un istoric bun, contracte bănoase în trecut, deci asta ar fi ultima problemă la ei. Iar la națională lucrurile sunt simple. Ai rezultate, stai! Nu ai rezultate, pleci. Ce atâtea clauze!

Seamănă situația. Ok, pe Sepsi poate poți să o refuzi. Domnul Dioszegi a avut o discuție grea atunci. Știam că e greu să accepte. A fost sunat, l-am dorit, ne-a și dat speranțe că va veni, am tot avut răbdare și până la urmă nu a venit. Vreo două săptămâni am așteptat până a semnat Cristiano Bergodi. E clar că voia mai sus! Iar echipa națională înseamnă altceva, un nivel mult mai mare. Acum oare ce îl nemulțumește?

Bat la ușă amicalele, se apropie primul meci amical al acestei primăveri și încă nu avem selecționer. La asta ar trebui să se gândească. V-am mai zis, ce durată a contractului? Nu-l va da nimeni afară dacă are rezultate. Să vină, să construiască iar o echipă bună și atunci toate lucrurile îi vor fi puse la picioare. Vă asigur!”, a declarat Șfaițer, pentru gsp.ro.