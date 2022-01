NEWS ALERT | România, gata să aibă un nou selecționer! Ce antrenor se află chiar acum la sediul FRF

Ladislau Boloni i-a ținut cu sufletul la gură pe conducătorii FRF în ultimele zile și a evitat să le ofere acestora un răspuns final!

Tehnicianul în vârstă de 68 de ani și federalii au discutat aproape trei săptămâni venirea sa la naționala României, însă „Loți” pare că a luat decizia finală și a refuzat propunerea de a deveni selecționer. Această situație l-a făcut pe Burleanu să apeleze la o nouă variantă, astfel că a hotărât să demareze negocierile cu un alt tehnician.

Potrivit informațiilor Fanatik, Edi Iordănescu se află chiar în aceste momente la Casa Fotbalului și își negociază contractul. Mașina fostului antrenor de la FCSB a fost surprinsă la sediul Federației Române de Fotbal, semn că cele două părți au avansat discuțiile din ultimele zile.

„Înțeleg faptul că sunt deja antrenori care au o cotă, dar e normal ca orice antrenor să vrea să fie prima opțiune acolo unde merge. Din ce știu, am fost mereu prima opțiune acolo unde am mers și am colaborat. În situația asta ar trebui să vorbesc ipotetic. Dacă ar fi o discuție în perioada următoare…

Când vine vorba de echipa națională aș putea să-mi las orgoliul în plan secund și să arăt disponibilitate pentru o discuție. Situația nu este ușoară deoarece am o ofertă concretă din străinătate.”, spunea Edi Iordănescu, zilele trecute, pentru Digisport.