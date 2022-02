Ladislau Boloni, dispus să revină într-o zi pe banca naţionalei: ,,Eu nu am trântit uşa”

Ladislau Boloni (68 de ani) nu a ajuns la un acord cu Federaţia pentru preluarea echipei naţionale, dar nu exclude ca acest lucru să se întâmple în viitor.

Cum Edi Iordănescu (43 de ani) a preluat acum banca tehnică a primei reprezentative, Boloni se gândeşte totuşi că şi-ar putea încheia cariera de antrenor la echipa naţională. Acesta spune că nu a închis uşa Federaţiei, pentru că este un profesionist.

,,Am avut șansa să discut cu domnul Burleanu. A fost o discuție foarte interesantă din ambele părți. În anumite lucruri nu am fost de acord, eu nu am trântit ușa, suntem profesioniști.

Am avut ocazia să cunosc un tânăr președinte care încearcă să facă lucrurile cât se poate de bine. Eu nu spun niciodată ’nu’. Cât timp ești antrenor, analizezi propunerile și încerci să faci lucrurile cât poți de bine”, a declarat Ladislau Boloni, pentru Digisport.

Ladislau Boloni are o experienţă de 28 de ani, ca antrenor. Acesta şi-a început cariera în 1994, la Nancy. De-a lungul timpului a pregătit echipe din Portugalia, Franţa, Emirate, Grecia, Qatar, Arabia Saudită şi Belgia. Ultima dată a antrenat formația Panathinaikos Atena, în perioada octombrie 2020 – mai 2021.

Boloni a câștigat campionatul cu Sporting Lisabona (2001-2002) și cu Standard Liege (2008-2009). De asemenea, a mai câștigat Cupa Portugaliei (2001-2002) şi Supercupa Portugaliei (2002-2003), dar şi Supercupa Belgiei (2008-2009).