Ladislau Boloni, pus la zid de un fost internațional român: „E pierdut de realitatea fotbalului din România”

Ladislau Boloni (68 de ani) are cele mai mari șanse să devină noul selecționer al naționalei României. Acesta a ajuns joi seară în București pentru a continua negocierile cu FRF, pentru postul de selecționer.

Acesta negociază cu președintele FRF, Răzvan Burleanu și directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, preluarea postului de selecționer. Fostul internațional Gică Craioveanu este de părere că Boloni este deconectat de realitatea fotbalului românesc.

”E pierdut de realitatea fotbalului din România. E părerea mea, nu vreau să mă cert cu nimeni. Trebuia un antrenor tânăr, care să continue ce a făcut Mirel, care a schimbat jocul echipei naționale. Echipa națională a jucat bine, un fotbal diferit față de ce se juca pe timpuri. Eu am dubii, nu știu dacă e antrenorul ideal pentru echipa națională. Ok, are personalitate, e un fost jucător important, dar cred că la echipa națională trebuia să vină cineva care să știe exact ce înseamnă acum fotbalul românesc”, a declarat Gică Craioveanu, la Digi Sport.

Ladislau Boloni are o experienţă de 27 de ani, ca antrenor. Acesta şi-a început cariera în 1994, la Nancy. De-a lungul timpului a pregătit echipe din Portugalia, Franţa, Emirate, Grecia, Qatar, Arabia Saudită şi Belgia. Ultima dată, a antrenat formația Panathinaikos Atena, în perioada octombrie 2020 – mai 2021.

Boloni a câștigat campionatul cu Sporting Lisabona (2001-2002) și cu Standard Liege (2008-2009). De asemenea, a mai câștigat Cupa Portugaliei (2001-2002) şi Supercupa Portugaliei (2002-2003), dar şi Supercupa Belgiei (2008-2009).