Laszlo Balint a răbufnit după înfrângerea cu Chindia: ,,Şi copilul meu de 14 ani dădea gol”

Laszlo Balint, antrenorul celor de la UTA Arad, a reacţionat după meciul echipei sale cu Chindia Târgovişte, terminat cu victoria oaspeţilor, scor 0-2.

Acesta nu poate înţelege cum de elevii săi au putut rata din situaţii clare de a marca. Aceasta spune că şi copilul său de 14 ani ar fi reuşit să înscrie din poziţiile clare de gol pe care le-au avut jucătorii săi.

,,Au fost două părţi total diferite. Până la primul gol am controlat meciul de o manieră categorică, am reuşit să avem multe situaţii, nici până acum nu pot să înţeleg cum se poate rata din asemenea situaţii. Copilul meu are 14 ani şi sunt sigur că ar fi dat gol din poziţiile respective.

Mă bucur că echipa mea a reuşit ce ne-am propus, să punem presiune pe o echipă care se apară foarte bine, să avem ocazii, nu puţine, ba chiar foarte mari. Balint îşi asumă inclusiv rezultatul de azi. Nu numai Balint face greşeli şi sunt anumite lucruri care trebuie să fie luate în piept, să şi asume mai multă lume din club anumite lucruri.”, a declarat Laszlo Balint, la finalul jocului cu Chindia.