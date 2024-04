Laszlo Balint, victorie crucială la debut. Ce spune despre evitarea retrogradării după U Cluj – Petrolul 1-2

Laszlo Balint a fost artizanul victoriei din meciul U Cluj – Petrolul 1-2, el mutând inspirat după ce gazdele au deschis scorul.

”Este o victorie uriașă. Sunt 3 puncte care contează enorm. Mă bucur că jucătorii care au intrat de pe bancă au avut o atitudine foarte bună. Le-am spus că fiecare jucător e foarte important și că suntem cu toți în aceeași bancă.

Iată că în seara asta 2 jucători veniți proaspeți, cu claritate, au reușit să întoarcă soarta meciului. Îi felicit pe băieți și apreciez efortul lor. E o victorie obținută pe terenul unei echipe foarte bune. Aici se obțin foarte greu puncte, nu mai zic de victorii.

Am avut foarte mare încredere în toți jucătorii, nu mi-a fost ușor să aleg echipa de start, dar faptul că am reușit să câștigăm demonstrează tot ce era de demonstrat. Am avut discuții individuale cu ei și le-am spus că trebuie să aibă încredere. Vreau să rămânem echilibrați, chiar dacă este o victorie importantă, mai sunt meciuri de jucat.

Grupul a reacționat după un moment dificil, dar trebuie să muncim și să ne gândim la următorul meci. Am suferit în anumite momente, dar este normal când joci pe terenul celor de la U Cluj. Băieții au înțeles mesajul meu, iar acum ne-am asigurat puțină liniște”, a declarat Balint.