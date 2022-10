Laurențiu Reghecampf își critică jucătorii după Qarabag – Neftci 3-1: „Pentru mine este maximum”

Echipa azeră Neftci Baku, antrenată de Laurențiu Reghecampf, a fost învinsă cu 1-3 de Qarabag, în deplasare, în Etapa a 8-a a primei ligi.

„Pentru mine nu este numai o înfrângere, este maximum”, afirmă Laurențiu Reghecampf

Oaspeții au deschis scorul în prima repriză, prin Israfilov (24), dar în partea a doua a meciului Qarabag a punctat de trei ori, prin Malinowski (57), Zoubir (68) și Kwabena (74).

„Este păcat, am făcut o primă repriză foarte bună. Am înscris un gol şi am avut câteva şanse foarte bune de a mai marca. În a doua repriză am fost depăşiţi.

Cred că jucătorii noştri trebuie să înţeleagă că un meci durează 90 de minute, trebuie să luptăm până în ultima secundă.

În repriza secundă am făcut multe greşeli. Am pierdut primul meci împotriva lui Qarabag, felicitări lor, dar în următorul meci vom fi mult mai puternici.

Acum am multe gânduri, trebuie să analizez şi apoi mă voi întâlni cu jucătorii şi vom discuta. Au fost două reprize diferite, am jucat foarte slab după pauză.

Pentru mine nu este numai o înfrângere de două ori mai grea, este maximum. Am pregătit acest meci pentru a câştiga şi cred că fanii au văzut asta. După meci am fost la suporteri şi le-am spus că sunt incredibili, la fiecare partidă sunt alături de noi.

Este normal să fie supăraţi, şi eu sunt! Pot spune doar că în următorul meci trebuie să fim mai buni şi să o învingem pe Qarabag”, a spus tehnicianul român după meci.