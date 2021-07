Laurette Nogo, un nou atac în direcția lui Mititelu Jr.: „Nu mă interesează certurile cu adolescenții «mititei»!”

Patronul celor de la FC U Craiova 1948 își continuă războiul cu agenții de fotbaliști, după ce i-a acuzat pe aceștia că solicită comisioane exorbitante pentru transferuri!

La scurt timp după ce Adrian Mititelu Jr. s-a plâns de modalitatea prin care agenții de jucători lucrează cu echipele de club și a mărturisit ce sume cer aceștia pentru o tranzacție, Florin Manea și Laurette Nogo au fost primii impresari care au sărit la gâtul finanțatorului oltenilor.

Acum, impresara care i-a adus în România pe Patrick Ekeng și Jordan Mustoe a ținut să îi dea o replică dură lui Mititelu jr., după ce acesta a numit-o „închipuită de sex incert” și „pretendentă la emisiunea lui Capatos”.

„Educația, un lucru pe care se pare că el nu îl are, nu mi-ar permite să mă cobor la un asemenea nivel, dar ținând cont că sunt totuși niște jigniri de prost gust din partea unui om care trăiește din veniturile familiei și care nu îmi ajunge nici la unghia de la degetul mic, nu pot să tac. Nu îl cunosc, nu l-am jignit, doar am răspuns atacului ce l-a făcut la adresa tuturor impresarilor. Nu am făcut socotelile nimănui, nici nu aș putea să îmi permit! Oricum toți știm că sunt bănuții lui tata și asta spune cam multe.

Acum, revenind la jigniri stau și mă gândesc dacă băiatul cunoaște diferență dintre o femeie și un bărbat, pentru că tind să cred că nu. Să fie dintr-un motiv anume? Vă las să trageți concluzia! Iar cu privire la emisiunea lui Capatos, nu cunosc dar presupun că doar băieții pe banii lui tata privesc așa ceva. Sunt femeie, căsătorită și am o vârstă, nu mă interesează decât familia și cariera, nu certurile cu adolescenții «mititei». Deci, data viitoare să revină cu jigniri de genul când nu va mai fi un «jucător» mediocru și un patron de imagine, când o să muncească o zi în viața lui”, a declarat Laurette Nogo pentru ProSport.

Ce declarase Mititelu Jr., zilele trecute

„În declarația pe care am dat-o, nu m-am referit la toți impresarii și nici macar nu am dat nume deoarece eu țin la confidențialitatea părților. Plus de asta, nu înțeleg de unde a răsarit această închipuită de sex incert care să îmi facă mie socoteliile la bani. Eu vorbeam de impresari acolo, nu de pretendente la emisiunea lui Capatos”, a declarat finanțatorul celor de la FC U Craiova, pentru sursa menționată anterior.