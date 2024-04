Leo Grozavu dezvăluie motivul pentru care a plecat de la Poli Iași: „S-a întâmplat ceva în ultima perioadă”

Antrenorul Leo Grozavu şi-a reziliat de comun acord contractul cu Poli Iași după a doua etapă din play-out.

„S-a întâmplat ceva în ultima perioadă”, recunoaște Leo Grozavu

Echipa moldavă a terminat sezonul regulat pe locul 12, iar în primele două etape din play-out a fost învinsă de Oțelul cu 0-1 și FC Botoșani cu 1-2, de fiecare dată în deplasare. Grozavu nu a mai rezistat și a decis să-și rezilieze contractul.

„Ar fi culmea să spun că mi-am dorit să plec, dar astfel de momente se întâmplă în cariera unui antrenor.

Nu este nimic anormal. Am colaborat foarte bine, am rămas într-o relaţie extraordinară, dar s-a întâmplat ceva în ultima perioadă, am simţit nişte lucruri şi am decis să încheiem colaborarea pentru binele echipei.

Probabil că era nevoie de un alt stimul. Am simţit că jucătorii nu răspund la stimulii pe care eu i-am transmis, mai ales la ultimele două jocuri şi asta este… Au fost nişte detalii foarte mici care au făcut diferenţa în defavoarea noastră.

La ultimele două jocuri am întâlnit două echipe atipice, foarte luptătoare, care joacă mai puţin fotbal. Asta ne-am lipsit, atitudinea. Am simţit că echipa nu răspunde.

Nu a răspuns la un meci, la al doilea, deşi au fost motivaţi din toate punctele de vedere. Cred că echipa se va salva, ar fi culmea să spun că nu cred”, a el, la Sport Total FM.