Leonard Strizu a aflat în 6 zile cum stau lucrurile la FCSB: „Domnul Becali hotărăște, noi suntem simpli executanți”

Pe 29 noiembrie, patronul FCSB, Gigi Becali, l-a numit în funcția de antrenor principal pe Leonard Strizu, astfel că Mihai Pintilii a revenit la rolul de delegat.

„Domnul Becali hotărăște, noi suntem simpli executanți”, a recunoscut Leonard Strizu

A obținut o victorie în primul lui meci ca principal la gruparea roș-albastră, 3-2 în deplasare cu FC Botoșani, într-o restanță din Etapa a 6-a, iar la finalul partidei a făcut primele gafe.

L-a încurcat pe Octavian Popescu şi pe David Miculescu, a uitat ce schimbări a făcut şi a uitat numele unui membru al staff-ului, Lucian Filip.

Înaintea partidei care va avea loc luni, pe teren propriu, cu CS Mioveni, de la ora 19:00, Leonard Strizu a venit, din nou, în fața presei. El a spus cum stau, de fapt, lucrurile.

„Cu această echipă ți-e mai mare dragul să lucrezi. Știm cine este mentorul sau cine a impus această disciplină. Nu am vorbit cu Gigi Becali, decizia patronului este cea mai importantă.

Ceea ce am văzut la antrenamente, ceea ce am văzut la antrenamente îmi dă mari speranțe. Acest lot va arăta foarte bine și va forma o echipă care va face ambele faze.

M-a ales patronul, sunt mândru că m-a ales patronul. Eu am venit din mers, Pintilii are rolul cel mai important. Planul secundar este ocupat de mine. Ăsta va fi drumul în continuare.

Mă consult cu Pintilii, este deschis, vorbim, analizăm adversarul și jocul, v-am spus care este rolul meu. Sunt deschis. E adevărat că am făcut unele greșeli, nu le pot da pe o bază de emoții, poate am fost eu puțin necontrolat. Nu cred că a primit cineva un telefon. Domnul Becali hotărăște, noi suntem simpli executanți!”, a spus Strizu la coferința de presă.

Asta deși înaintea partidei cu FC Botoșani afirmase că „la FCSB cu totul altfel stă problema”, dar fără să detalieze la ce s-a referit.

„Nu am întâlnit echipă mai disciplinată în timpul antrenamentului”, a spus Leonard Strizu, referindu-se la FCSB

Tehnicianul FCSB s-a referit și la meciul de luni. „Mi-am făcut o schițare a Mioveniului și celelalte lucruri pozitive ale echipei ale ultimele două meciuri. Mă consult cu Pintilii. Ne așteaptă un meci greu, echipa are rezultate bune.

Din ce am constatat la antrenament, echipa are o dispoziție foarte bună, chiar tratatează meciul serios. Ar fi păcat să facem ceva ce nu dorim la acest meci.

Ne interesează să tratăm ca și cum ar fi orice alt meci cu echipele bune. O să avem același joc de atac. Echipa a stat bine ofensiv, am avut trei goluri. Golurile au fost marcate de toate cele trei compartimente.

M-am bucurat că am început cu victorie, mai ales pentru statisticile care îmi dau încredere pentru viitor. Din punctul meu de vedere, eu am fost prezent la antrenamentele echipei de când a început campionatul. M-a interesat modul de lucru al lui Edi, Dică, Toni. Nu am întâlnit echipă mai disciplinată în timpul antrenamentului”, a mai precizat Strizu.