LIVE / Finala feminină de la Australian Open: Elena Rybakina – Aryna Sabalenka 6-4, 2-4. Belarusa se distanțează după un break

Peste aproximativ 2 ore vom afla prima câștigătoare a unui turneu de Mare Șlem din 2023, Elena Rybakina și Aryna Sabalenka joacă finala de la Australian Open.

Finala feminină de la Australian Open se joacă între Elena Rybakina și Aryna Sabalenka

Elena Rybakina – Aryna Sabalenka 6-4, 2-4

Setul 1: 0-1 (15) / 1-1 (14), 2-1 (40) break / 3-1 (15), 3-2 (15) / 4-2 (0), 4-3 (30) / 4-4 (15) break, 5-4 (30) break / 6-4 (0)

Setul 2: 0-1 (40) / 1-1 (40), 1-2 (40) / 1-3 (40) break, 1-4 (40) / 2-4 (40),

Finala este programată de la ora 10:30 a României. Sabalenka s-a calificat în premieră în finala unui turneu de Mare Şlem, după ce a învins-o pe poloneza Magda Linette (45 WTA) cu 7-6 (1), 6-2.

Înaintea acestei competiții, ea jucase trei semifinale de Marele Şlem, în 2021 la Wimbledon şi US Open, iar anul trecut din nou la US Open. Salabenka are în palmares două titluri de acest gen, dar la dublu, în 2021 la US Open şi anul trecut la Melbourne.

Pentru Rybakina este a doua finală de Mare Șlem din carieră, după ce anul trecut s-a impus la Wimbledon, cu 3-6, 6-2, 6-2 în fața tunisiencei Ons Jabeur.

Va fi al cincilea meci direct, Aryna conducând cu 3-1. Ea s-a impus în 2019 în sferturi la Wuhan cu 6-3, 1-6, 6-1, în 2021 în sferturi la Abu Dhabi cu 3-6, 6-4, 6-3 și tot în 2021, în optimi la Wimbledon, cu 6-3, 4-6, 6-3.

Singura victorie a Elenei datează din 2022, la turneul demonstrativ mixt World Tennis League, când a câștigat cu 0-6, 6-1, 10-6.