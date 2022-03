Liviu Ciobotariu a anunțat obiectivul din play-off: „Nu aş vrea să fim o trecere de pietoni”

Antrenorul echipei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a declarat, duminică, după meciul cu FCSB, că şi-ar dori ca echipa ilfoveană să nu facă figuraţie în play-off.

„E foarte greu de digerat o înfrângere când vine în ultima secundă de joc, mai ales că în minutul 84 puteam să închidem jocul dacă Fulop era mai inspirat. Îmi felicit jucătorii pentru efort, pentru cum s-au bătut. Am avut o organizare bună în defensivă, ştiam că întâlnim o echipă care are o mobilitate foarte bună în teren, în special la mijlocul terenului, păcat că la ultima fază am fost neatenţi, trebuia să ieşim mai repede în şut. Ne-am retras, am crezut că este… (n.r. – centrare).

Suntem dezamăgiţi, suntem supăraţi pentru că am făcut un joc destul de bun în ceea ce priveşte organizarea defensivă, aşa, pe atac, am rămas datori, dar şi aşa ne-am creat două situaţii clare, prin Vadim Raţă, în prima repriză, şi Fulop, în repriza a doua. FCSB-ul a controlat jocul, au pasat, ne-au presat, ne-au dus în treimea noastră de teren, dar noi ne-am organizat să închidem spaţiile, să nu le dăm posibilitatea adversarilor să vină peste noi.

Dar este o echipă de calitate, îmi pare rău că puteam să plecăm cu un punct aici. Felicit jucătorii şi staff-ul pentru faptul că am ajuns în play-off, am reuşit o performanţă uriaşă pentru clubul nostru, în primul rând că nu am avut acest obiectiv, de a ne califica în play-off!

O să pregătim următorul meci, la CFR şi ar trebui să avem mai multă dezinvoltură, mai mult entuziasm pentru că nu mai suntem aşa stresaţi, nu mai sunt apăsaţi (n.r. – de salvarea de la retrogradare). Sunt convins că vom arăta bine în play-off, nu aş vrea să fim o trecere de pietoni în play-off, adică să nu punem probleme. Am încredere în echipă şi în lot şi sperăm să facem o figură frumoasă în play-off. În momentul de faţă ne gândim şi la Cupa României, suntem în semifinale, jucăm cu FC Argeş de două ori”, a declarat Ciobotariu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

FCSB a învins-o pe FC Voluntari, cu scorul de 1-0, duminică seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 30-a a Ligii I de fotbal, ultima a sezonului regulat.