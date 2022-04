Liviu Ciobotariu, nemulțumit de rezultatul înregistrat în Bănie: „Meritam mai mult din acest joc”

FC Voluntari a pierdut meciul disputat în Bănie, cu CSU Craiova, cu 0-1, în etapa a șaptea a play-off-ului Ligii 1. La finalul confruntării, Liviu Ciobotariu s-a arătat nemulțumit din cauza rezultatului, precizând că echipa ilfoveană merita cel puțin un punct.

”Meritam mai mult din acest joc, au fost două reprize diferite, prima în care Craiova a avut mai multe ocazii de gol, iar a doua ne-a aparținut în totalitate. Nu-mi aduc aminte ca ei să fi avut vreo ocazie în partea a doua. Suntem frustrați și nemulțumiți de rezultat, pentru că puteam pleca cu un rezultat de egalitate.

Eu sunt vinovat, probabil că n-am exersat foarte bine fazele fixe, trebuia să fiu mai atent. Se întâmplă, doar că e al doilea joc consecutiv în care primim gol din fază fixă și mă deranjează.

Vom încerca să remediem, dar deja se întâmplă la fiecare joc și nu-mi convine. Vorbim de responsabilitate și… Repet, la fotbal se întâmplă, mai greșim și noi, mai greșesc și jucătorii.

Important e că am arătat bine astăzi, în repriza a doua am jucat de la egal la egal cu o echipă care se bate la titlu. Noi suntem o echipă greu de învins. Am făcut un joc bun, îmi pare rău că puteam pleca cu un rezultat de egalitate”, a spus Liviu Ciobotariu, la posturile care transmit Liga 1.

În urma acestui rezultat, gruparea oltenă ocupă locul 3, cu 45 de puncte, iar FC Voluntari ocupă următoarea poziție, cu 30 de puncte