Lovitură pentru organizatorii turneului de la Monte Carlo! Carlos Alcaraz a declarat forfait

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (3 ATP) a declarat forfait pentru turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo.

Anunțul a fost făcut chiar de el și a invocat o accidentare la antebraţul drept. Spaniolul va fi înlocuit pe tabloul principal de italianul Lorenzo Sonego, lucky loser.

„Am muncit până în ultima clipă la Monte Carlo pentru a încerca să mă refac după o compresie a nervului median la braţul drept, dar nu a fost posibil şi nu sunt în măsură să joc!”, a explicat Alcaraz.

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! 🥲 I was really looking forward to playing… See you next year! @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/hQ8ANcAxPI

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 9, 2024