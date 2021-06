Lucian Filip a dezvăluit de ce s-a despărțit de FCSB: „Mi-au propus asta!”

Lucian Filip a dezvăluit motivul pentru care s-a despărțit de FCSB.

După aproape 14 ani petrecuți la FCSB, Lucian Filip s-a despărțit de formația finanțată de Gigi Becali. Mijlocașul în vârstă de 30 de ani a mărturisit că oficialii roș-albaștrilor i-au propus să rămână la FSCB, dar să facă parte din staff-ul tehnic. Acesta a ținut să le mulțumească pentru oferta făcută, dar consideră că încă nu a sosit momentul să agațe ghetele în cui.

„Chiar dacă am plecat, voi rămâne alături de ei. În prima săptămână mi-a fost foarte greu, asimilam destul de greu ceea ce mi se întâmpla. Dar până la urmă e un ciclu care s-a terminat. A fost o perioadă frumoasă și sper ca și de acum încolo să am momente frumoase. Eu nu sunt genul de jucător care să se plimbe de la un club la altul. Mi-a și plăcut echipa, clubul, am și legat o prietenie trainică cu oamenii de acolo.

Pur și simplu, a fost o perioadă care s-a încheiat, se știu problemele mele medicale. Clubul a venit cu o altă propunere pentru mine, dar încă nu mă simt pregătit să trec de cealaltă parte a fotbalului. Mi-au propus să rămân în staff-ul tehnic, le-am și mulțumit. Știam ca patronul vrea sa reînoiască echipa, principiile lui sunt pentru a crește jucători tineri. Oricum, le mulțumesc! Am avut parte de cele mai bune condiții de recuperare” a declarat Lucian Filip, pentru Digi Sport.

Trei titluri de campion al României a cucerit Lucian Filip cu FCSB.