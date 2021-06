Lucian Filip, despre implicarea lui Gigi Becali la FCSB: ,,Ştie lumea cum e situaţia la noi”

După aproape 14 sezoane petrecute la FCSB, Lucian Filip este în acest moment un jucător liber de contract, în urma refuzului de a rămăne în staff-ul tehnic al echipei.

Acum, liber de angajament fiind, Lucian Filip a vorbit despre cum se iau deciziile la FCSB, club patronat de afaceristul Gigi Becali încă din anul 2003.

Acesta spune că nu mereu deciziile le ia doar Gigi Becali, ci sunt momente în care finanţatorul se consultă cu Mihai Stoica, managerul general al echipei, sau chiar cu antrenorul.

,,Știe toată lumea cum este situația la noi, dar sunt momente când se iau și decizii de comun acord, și cu antrenorul, Meme și Gigi. Mă refer la primul unsprezece și la alcătuirea lotului. Nu știu ce se întâmplă în spate. Nu stau cu ei să știu ce vorbesc. Nu am vorbit niciodată cu patronul, nu cred că au vorbit jucătorii vreodată despre treaba asta.

O dată sau de două ori pe an, venea la noi la bază, dar nu ca să ne certe. Când era o sărbătoare mare sau un meci foarte important, venea ca să ne încurajeze. Jucătorii au și liniștea salariului. Politica patronului este de a promova tineri. Dacă unul care are experiență are pe post un jucător de 18 ani apropriat de valoare, e clar că va juca cel tânăr.”, a declarat Lucian Filip, pentru Digisport.