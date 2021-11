,,Lumea face mişto de noi!” Foştii jucători, luaţi la rost pentru situaţia lui Dinamo

Dinamo nu trece prin cea mai bună perioadă din punct de vedere sportiv. Formaţia din Ştefan cel Mare nu a mai câştigat un meci de fotbal în Liga 1 de când era pregătită de italianul Dario Bonetti.

Daniel Iftodi, fost jucător la Dinamo, a vorbit despre situaţia din Ştefan cel Mare. Acesta mărturiseşte că foştilor jucători din ,,groapă” le este ruşine să iasă pe stradă din cauza în care a ajuns echipa pregătită de Mircea Rednic.

,,Dinamo nu mai e ce a fost Dinamo! Am zis că ne batem pentru cupele europene și acum ne batem la retrogradare. Ne este rușine să mai ieșim și pe stradă, câteodată lumea face mișto de noi. Vedeți că și Rapid a luat-o de la început, cred că era un lucru bun ca și Dinamo să o ia de la început, de la zero. Ne chinuim an de an să evităm retrogradarea și nu e normal!

Nu poți să te duci cu Dacia la Formula 1. Poate să vină orice antrenor, ce minune să mai facă? Suntem pe ultimul loc aproape.”, a declarat Daniel Iftodi, pentru ProSport.