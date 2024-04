Măldărășanu, după ce a fost eliminat din Cupa României: „Am decis greșit”

Marius Măldărășanu, antrenorul lui Hermannstadt, a comentat înfrângerea cu U Cluj, scor 0-1, în urma căreia sibienii au fost eliminați din Cupa României Betano.

„Multe nu sunt de spus. Jocul a fost echilibrat, ei au avut o posesie prelungită, dar ocazii multe nu au fost. Două bare în prima repriză, una pentru ei, una pentru noi, plus câteva situații ale lor. Am avut și noi momente bune.

Am și pierdut mingea de câteva ori când am vrut să jucăm decisiv în loc să temporizăm, pentru că am pregătit meciul de maniera în care exista riscul să jucăm 120 de minute. Ne-a lipsit puțin. Asta este viața.

Prudent? Meciul de Cupă trebuie tratat altfel. Au avut posesia, dar puține ocazii. Am pierdut mingea în anumite momente, am decis greșit. Când trebuia să jucăm decisiv nu am făcut-o, când trebuia să ținem de minte, atunci am jucat decisiv”, a comentat Măldărășanu.