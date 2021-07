Marian Aioani, resemnat după eliminarea de la Tokyo: ,,Atât am putut”

Marian Aioani, portarul naţionalei de U23 a României, a reacţionat la finalul jocului în care reprezentativa olimpică a remizat, scor 0-0 cu Noua Zeelandă.

România U23 a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului de fotbal de la Tokyo. Naţionala olimpică a terminat pe locul trei in grupa de calificare, cu 4 punscte acumulate în clasament.

Marian Aioani este împăcat cu sine după ce a ratat calificarea în sferturi cu naţionala. Acesta spune că mai mult de atât nu s-a putut la acest turneu pentru România U23.

,,Asta e, noi știm că am luptat și am muncit ca să ajungem aici. Atât am putut! A fost un turneu frumos, ne-am bucurat de el, de fotbal. Am incercat să ne calificăm mai departe, dar atât s-a putut. Nu cred că au fost mai buni decat noi, doar că golaverajul și-a spus cuvantul.”, a declarat Marian Aioani, pentru TVR.