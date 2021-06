Mario Camora, ambiții mari la CFR, cu Șumudică la cârmă: „Dacă gândești mic, tot mic o să rămâi!”

Mario Camora , din 2011 jucătorul celor de la CFR Cluj, acolo unde a ajuns să poarte și banderola de căpitan, a vorbit despre perioada petrecută în Gruia.

Aflați în cantonament în Austria, acolo unde au pierdut contra vicecampioanei Ungariei, Puskas Academia, scor 0-1, elevii lui Marius Șumudică pregătesc un nou sezon în care doresc să-și ducă la capăt toate obiectivele propuse.

Camora a vorbit despre relația jucătorilor cu noul lor tehnician de 50 de ani, dar anunță și ambițiile mărețe pe care le au în plan campionii ardeleni. Fundașul care a bifat meciuri și pentru naționala României mai are contract cu CFR până în 2024, perioadă în care mai vrea să ia campionate, dar să se califice și în grupele Ligii Campionilor, deși recunoaște că în sezonul acesta va fi complicat.

”Da. E un antrenor care a avut rezultate bune peste tot pe unde a fost, e deschis în relația cu noi, cu jucătorii. Avem o relație bună acum și sunt convins că așa va fi și în restul sezonului, pentru că eu n-am avut conflicte cu niciun antrenor. Nu sunt o persoană complicată, conflictuală.

Ca să repetăm rezultatele bune din sezonul trecut e obligatoriu să rămânem uniți cu toții: jucători, antrenori, alți oameni din staff să fim în aceeași barcă și s-o conducem într-o singură direcție. Altfel nu ajungem nicăieri.

Nu văd să fie exagerat. Greu este, da! Țin minte că în 2012 am jucat turul al treilea preliminar și apoi play-off. Acum pornim încă din primul tur și nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Deși e greu, noi am demonstrat că suntem capabili să câștigăm, am arătat în Europa League când am avut victorii la Rennes, la Celtic. Eu și colegii mei ne gândim numai la grupele Champions League, nu ne facem planul pentru Europa League. Dacă tu gândești mic, tot mic o să rămâi!

Eu vreau să mai câștig încă trei ani, cât mai am contract cu CFR. Asta e mentalitatea mea. Când jucam în Cupă cu echipe din liga a doua sau din liga a treia, eu le ziceam antrenorilor: „Vreau să joc!”. Ca să ai succes în sport trebuie să ai ADN de campion, să-ți placă ceea ce faci. Ți-am zis că mai am contract pentru încă trei ani. Dacă într-o zi n-o să mai simt plăcerea de a merge la antrenament și de a juca într-un meci, singur ridic mâna și mă retrag!”, a declarat căpitanul cu cinci titluri în Gruia, pentru gsp.ro.

Pe 6/7 iulie, Camora și colegii săi de la CFR Cluj vor da piept cu Borac Banja Luka, din Bosnia, în primul tur din preliminariile Ligii Campionilor.

