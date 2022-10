Marius Croitoru, negru de supărare după remiza de la Mioveni: „A fost același jucător, cam același tip de greșeală”

FC U Craiova 1948 a remizat, în deplasare, cu CS Mioveni, dar antrenorul Marius Croitoru era negru de supărare la finalul partidei.

„Nu e posibil să n-ai reacție, să faci două greșeli”, spune, revoltat, Marius Croitoru

La finalul partidei, tehnicianul a dat vina pe un singur jucător, fără să-i rostească numele, deși la primul al gazdelor italianul Lorenzo Paramatti a fost cel care a pasat unui adversar, iar la golul de 2-1 Alexandru Negru a fost cel care a făcut același lucru.

„Am pierdut două puncte, le-am făcut două goluri cadou. E incredibil cum putem să facem niște greșeli. Asta este, se pare că unii atât pot. Sunt foarte supărat.

Până acum i-am înțeles, dar acum nu-i mai înțeleg. Când nu joci, ești supărat că nu joci. Când intri, ești supărat că intri. Să se hotărască. Nu poți… Când lipsesc unul-doi jucători, deja avem probleme. Cei care nu joacă, sunt supărați că nu joacă, dar trebuie dublată dorința cu evoluțiile.

Eu nu pot să fiu de acord cu ce s-a întâmplat în prima repriză. Nu e posibil să n-ai reacție, să faci două greșeli. A fost același jucător, cam același tip de greșeală. Când ai alte așteptări, de la altcineva…”, a declarat Marius Croitoru după meci.

„Puncte nu adunăm și cineva va trebui să plătească”, este convins Marius Croitoru

Tehnicianul s-a referit și la o eventuală înlocuire a sa, chiar dacă patronul Adrian Mititelu a dat asigurări că tehnicianul rămâne în funcție.

„Trebuie să ai așteptări de la tine, să arăți când ți se oferă șansa, altfel rămâi cu părerea ta despre tine. Sunt greșeli, dar mi-e greu să accept, pentru că trec meciurile, puncte nu adunăm și cineva va trebui să plătească, iar la fotbal plătește de obicei unul singur.

Nu mi-e teamă de nimic în viață. Cei din galerie au strigat după fiecare meci, cred că văd și ei cât suflet pun și ce am făcut aici, dar nu ține numai de mine. Am vorbit cu domnul Mititelu, știe ce simt, ce gândesc. Oricând hotărăște, nu e niciun fel de problemă.

Cu echipele mai bune decât noi am arătat bine, cu echipele astea ține de atitudine, de concentrare, pentru că aici nu ține de valoare, că dacă nu ar fi valoare nu am fi arătat bine cu echipele mai bune. Noi am avut probleme cu echipele mai mici. Performanța nu se face din gură, se face din fapte”, a mai spus antrenorul.