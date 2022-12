Marius Croitoru recunoaște că FC Argeș a câștigat cu noroc! Care e argmentul antrenorului

FC Argeș s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după ce s-a clasat pe locul 2 în Grupa D, cu 5p, după FC Hermannstadt (6p).

„Ocaziile mari au fost de partea Craiovei”, a recunoscut Marius Croitoru

Elevii lui Marius Croitoru au învins FC Universitatea Craiova, cu 2-1, pe teren propriu, în Etapa a 3-a, eliminând echipa olteană din competiție. La finalul partidei, antrenorul gazdelor a recunoscut că adversarii au avut ocaziile cele mai mari.

„Am făcut multe schimbări, am avut trei juniori în primul 11. E clar că lucrurile nu au mers pe calea pe care am dorit-o în prima repriză. Dar am schimbat în a doua repriză și am crezut în șansa noastră.

Am plecat cu a treia șansă în această grupă, înaintea acestui meci. Ne-am calificat, este meritul băieților, îi felicit, dar mai avem mult de muncă. Trebuie să fim ancorați în realitatea, trebuie să fim foarte maturi, pentru că mai sunt două meciuri de jucat în acest an.

E clar că ocaziile mari au fost de partea Craiovei. Dar am echilibrat balanța în repriza a doua. Încercăm să mergem până la capăt în Cupă. Pentru mine, în momentul acesta, campionatul este cea mai importantă competiție.

Nu vreau să jignesc, dar suntem concentrați pe ultimele meciuri din acest an. Apoi suntem concentrați pe adversarul din Cupa României.

Rezultatele bune îți schimbă starea de spirit, e normal. Nu mai simți oboseala, când rezultatele sunt bune”, a declarat după meci Marius Croitoru.