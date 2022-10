Marius Croitoru vorbește despre jucătorii care l-ar fi „lucrat” la Craiova: „Nu pot să cred că au făcut ceva împotriva mea”

Marius Croitoru a făcut o serie de declarații pentru Gazeta Sporturilor în privința plecării sale de la FCU Craiova. El susține că nu a simțit nicio clipă că jucătorii l-ar fi „lucrat”.

„Niciodată nu pot să cred că jucătorii au făcut ceva împotriva mea. Nu e nimic adevărat! Îi respect enorm, le respect carierele. Am avut o colaborare foarte bună cu toată lumea din staff. Nu e normal ca jucătorii să sufere. Eu am avut și am încredere totală în ei, sută la sută. Nu m-am gândit o secundă la altceva și aș pune orice la bătaie că acești băieți au fost curați. Negru, din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai buni fotbaliști din echipă. A dat mereu totul. Se mai întâmplă să ai un meci mai slab. Eu sunt foarte mulțumit, iar Radu știe relația noastră. Nu mă îndoiesc de el, Doamne-ferește! Gabi Iancu a avut o accidentare. A simțit dureri și mi-a zis că vrea să încerce și altă părere. I-am dat voie să se ducă să facă un control la București. Drept dovadă i-a apărut că are o leziune musculară. Deci, Gabi a fost accidentat. La fel și despre Aurică Chițu, nici nu-mi trece prin cap că ar fi făcut ceva. Că a avut copilul o evoluție mai slabă, asta e cu totul și cu totul altceva. Am curaj să bag mâna în foc pentru acești băieți. De fapt, pentru toți băieții. Vă spun clar că nu m-am simțit lucrat”, a declarat Marius Croitoru pentru GSP.