Marius Lăcătuș a dezvăluit cea mai mare dezamăgire ca jucător: „Am suferit foarte mult atunci”

Fostul atacant stelist Marius Lăcătuș recunoaște că absența din lotul României la CM 1994 este cea mai mare dezamăgire a carierei.

Marius Lăcătuș a suferit foarte mult că nu a făcut parte din lotul României la CM 1994

Naționala de fotbal a României a obținut, la Campionatul Mondial din 1994, cea mai mre performanță din toate timpurile: calificarea în sferturile competiției.

Marius Lăcătuș nu a fost convocat în lot, deși jucase în 7 meciuri din preliminarii. S-a dus pe cont propriu în Statele Unite, dar nu a putut să vadă meciurile tricolorilor ca spectator.

„Aș minți dacă as zice că nu a fost o dezamăgire. Am suferit foarte mult atunci. Jucasem în preliminarii 7 meciuri ca titular din 10 și cred că mi-am adus o contribuție destul de mare în ceea ce privește calificarea. Sigur, m-a deranjat.

Țin minte că plecasem în vacanță în Turcia, începuse Campionatul Mondial, și soția mi-a zis ‘Haide să facem bagajele și să mergem la București’. Am întrebat-o ce i-a venit și a spus să mergem la București și să luam viza de America. Mă văzuse că nu eram ok.

Știam că viza se obține greu, dar am luat-o destul de repede până la urmă. Nu am fost la niciun meci al naționalei. Am vrut să merg pe stadion, dar când m-am dat jos din mașină era o căldură… Mureai de cald, practic. Am fost însă în vizită la hotel, alături de jucători.

Faptul că nu m-a luat în 1994, cred că a fost o remușcare din partea lui Nea Puiu (n.r. – selecționerul Anghel Iordănescu) și de aceea am crezut că m-a luat în 1996”, a spus fostul atacant la un podcast.