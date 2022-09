Marius Măldărășanu o ia pe urmele lui Gigi Becali: „Am fost norocoși, ne iubește Dumnezeu”

Echipa FC Hermannstadt a dat lovitura la Pitești și a câștigat cu FC Argeș, 1-0, în Etapa a 9-a din Superligă.

„Am fost norocoși, ne iubește Dumnezeu”, este convingerea lui Marius Măldărășanu

Golul a fost marcat de Daniel Paraschiv, în minutul 90, cu un șut printre picioarele portarului Cătălin Straton. FC Hermannstadt continuă să fie neînvinsă în acest sezon, cu 4 victorii și 4 remize, având de jucat o restanță, meciul de pe teren propriu cui CFR Cluj.

La finalul partidei, antrenorul oaspeților, Marius Măldărășanu a invocat dinivitatea, la fel cum face și patronul FCSB, Gigi Becali, în multe situații.

„Am greșit foarte mult la pase, multe mingi pierdute, în prima repriză. Adversarilor le-a fost teamă, au fost o echipă scurtă. A doua repriză mult mai bună a noastră. Am marcat un gol pe o greșeală a lui Straton, îmi pare rău pentru el.

Vreau să cred că s-au întors cele două puncte pe care le-am pierdut la FCSB. Au venit cu mingi aruncate în careu, așa s-a întâmplat și cu FCSB, am luat gol, cu Craiova am scăpat, la fel și astăzi. Am fost norocoși, ne iubește Dumnezeu”, a declarat Marius Măldărășanu.

În urma acestui rezultat, FC Hermannstadt și-a consolidat locul 4 în Superligă, cu 16 p, în timp ce FC Argeș este pe 5, cu 13 p. pentru echipa antrenată de Măldărășanu urmează meciul de pe teren propriu cu Petrolul, iar FC Argeș va juca în deplasare cu Farul.